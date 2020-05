Netanyahu lijkt vast te houden aan omstreden annexatieplan

Netanyahu zei in het parlement dat het tijd wordt dat Joodse nederzettingen in het bezette gebied onder de Israëlische soevereiniteit vallen. Dat brengt vrede volgens hem juist dichterbij. De premier stelde ook dat het tijd is om een “glorieus nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het zionisme” te schrijven.

Israël krijgt in het omstreden vredesplan van de Verenigde Staten de ruimte om gebieden in te lijven, maar zo’n besluit zou het land wel op een ramkoers met de Palestijnen brengen. Zij hebben het Amerikaanse plan verworpen en willen dat het betreffende gebied deel gaat uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat.

Chaotische periode

De aankomende Israëlische regering van Netanyahu, hoofd van de conservatieve Likud-partij, en zijn voormalige rivaal Benny Gantz gaat niet direct aan de slag met het inlijven van gebieden. De coalitiepartners hebben afgesproken dat daar pas vanaf 1 juli werk van gemaakt mag worden.

De regering van Netanyahu moet zondag worden beëdigd. Daarmee komt een einde aan een chaotische periode van ongeveer anderhalf jaar in de Israëlische politiek. Kiezers moesten drie keer naar de stembus voordat het lukte een nieuwe regering te vormen.

Het is de bedoeling dat Netanyahu eerst zal aantreden als premier en in november 2021 het stokje overdraagt aan Blauw-Wit-leider Gantz. Die wordt eerst minister van Defensie.