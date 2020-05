‘EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden’

De Europese Unie moet een tijdelijk verbod opleggen op Chinese overnames van Europese bedrijven die in de problemen zijn gekomen of sterk in waarde zijn gedaald op de beurs door de coronacrisis. Dat verklaarde de Duitse politicus Manfred Weber in een interview met de krant Welt am Sonntag. Weber is christendemocraat en voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement.