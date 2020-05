Verbleken gele verf van De Schreeuw ontrafeld

Een groep internationale onderzoekers heeft ontdekt hoe het komt dat de gele verf op het wereldberoemde schilderij De Schreeuw (Edvard Munch, 1910) is verbrokkeld en verbleekt. Het blijkt te zijn veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid en niet door lichtinval, schrijven de onderzoekers in een artikel in Science Advances.