Macron opent De Gaulle-jaar met herdenking Slag om Frankrijk

In dit gebied leidde en verloor Eerste Wereldoorlogveteraan De Gaulle 80 jaar geleden met zijn tankbataljon een veldslag (de slag om Montcornet) tegen het Duitse leger dat binnenviel. Nadat de Duitse bezettingsmacht de Slag om Frankrijk had gewonnen, vluchtte De Gaulle naar Londen en organiseerde van daaruit een regering in ballingschap, als tegenwicht voor het Duitsgezinde Vichy-regime dat de noordelijke helft en het westen van Frankrijk bestuurde. Na D-Day in 1944 keerde de generaal terug naar Frankrijk en vestigde daar zijn regering, maar trad in 1946 af.

In 1958 verscheen De Gaulle weer als leider op het politieke toneel. Hij stelde een nieuwe grondwet op waarin de meeste macht bij de president kwam te liggen ten koste van het parlement, een staatsvorm die in Frankrijk de Vijfde Republiek wordt genoemd en nog steeds voortduurt. In januari 1959 werd De Gaulle zelf de eerste president in het nieuwe bestel. De Gaulle overleed op 9 november 1970 op 79-jarige leeftijd.

Meer herdenkingen

Door de coronacrisis had de herdenking van zondag een besloten karakter. Macron werd vergezeld door onder anderen Yves de Gaulle, een kleinzoon van de bijna 2 meter lange generaal. De president hield een toespraak en legde een krans.

Later dit jaar zijn er meer herdenkingen. Zo staat Macron op 18 juni stil bij een beroemd geworden toespraak, de ‘Appel de 18 Juin’, waarin De Gaulle vanuit Londen verklaarde dat de oorlog nog lang niet voorbij is en het land opriep het verzet te steunen. Dat wordt herdacht bij het nationale monument Mont Valérien en mogelijk ook in Londen. En in november wordt in De Gaulles woonplaats Colombey-les-Deux-Eglises diens vijftigste sterfdag gememoreerd.