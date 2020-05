‘Bouterse krijgt het moeilijk bij verkiezingen Suriname’

Desi Bouterse en zijn partij NDP gaan het moeilijk krijgen bij de Surinaamse parlementsverkiezingen op 25 mei. Jenny Simons, partijprominent en voorzitter van het parlement, realiseert zich dat. “Deze economische crisis van formaat geeft elke regering die daarmee te maken krijgt uitdagingen bij een verkiezing’’, meent Simons, die ook positieve ontwikkelingen in Suriname ziet. “Er is vooruitgang in de agrarische sector, en ook de actieve deelname van de staat in de goudsector is van bijzonder belang geweest.’’

Veel mensen voelen de slechte economische omstandigheden in hun portemonnee. Ook Giwani Zeggen, toonaangevend columnist en van huis uit politicoloog, denkt dat de kans dat Bouterse de parlementsverkiezingen wint, kleiner is dan in eerdere jaren. “We hebben het vaak over grote thema’s maar uiteindelijk gaat politiek over mensen. En de mensen in Suriname ondervinden nu aan den lijve dat ze echt minder geld te besteden hebben dan de afgelopen jaren. Dat je dus geen medicijnen kan kopen of de studie van je kinderen in het buitenland niet meer kan betalen. Gewoon leuke dingen doen kan niet meer. Daar draait het dus om bij de verkiezingen’’, aldus Zeggen.

Sham Binda, ondernemer en kandidaat parlementslid voor de grootste oppositiepartij VHP, noemt deze verkiezingen cruciaal voor de toekomst van Suriname. “Het is erop of eronder. Het land is failliet, dat kan niemand ontkennen. Ik kan me niet voorstellen dat deze regering aan zal blijven. Iedereen voelt nu hoe erg de situatie is, het is erger dan vijf jaar geleden. Gelukkig is er ook steeds meer bewustwording, onder andere door sociale media. Ieders ogen zijn geopend.’’

Internationale waarnemers

Een week voor de verkiezingen lijkt het erop dat de coronamaatregelen nauwelijks invloed zullen hebben op het verkiezingsproces. De versoepeling van het samenscholingsverbod zorgt ervoor dat iedereen die in het stemlokaal een rol heeft nu gewoon naar binnen kan.

Hoewel niet zoveel als normaal, zullen er 25 mei ook internationale waarnemers aanwezig zijn. Het gaat dan om vertegenwoordigers van organisaties uit de regio, aangevuld met medewerkers van enkele ambassades die in Suriname aanwezig zijn. De Nederlandse ambassade levert geen mensen omdat niemand van de medewerkers die waarnemersrol kan vervullen. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van het Anti Fraude Platform. Dit orgaan is in maart opgericht door alle oppositiepartijen en gaat erop toezien dat de verkiezingen eerlijk verlopen.