Dodental Spanje stijgt nog wel, maar minder hard

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is zondag voor het eerst in twee maanden tijd onder de honderd uitgekomen. Het liep met 87 op naar 27.650, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat betekent dat de stijging verder aan het afnemen is. Zaterdag noteerden de Spaanse autoriteiten nog 102 nieuwe coronadoden, dat was op dat moment nog het laagste aantal sinds 18 maart.