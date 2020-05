Koningin Máxima viert 49e verjaardag thuis

Ook voor de koningin zijn de afgelopen maanden niet verlopen zoals gepland. Na een bliksembezoek aan Argentinië eind februari, waarna ze met haar moeder Maria del Carmen naar Europa kwam, de traditionele skivakantie in Lech en het bewogen staatsbezoek aan Indonesië begin maart viel de publieke agenda stil. Het dringende advies om thuis te blijven en vanuit huis te werken gold evengoed voor de koninklijke familie.

Het koningspaar is de voorbije weken met videoconferenties, videobellen en een aantal zorgvuldig uitgekozen, maar van tevoren niet formeel aangekondigde werkbezoeken overigens wel actief gebleven. Daarnaast is het gebruik van sociale media toegenomen, zoals op Koningsdag duidelijk te zien was. Ook zaterdagavond was het gezin van de koning actief op social media toen de familie kort voor aanvang van het alternatieve songfestivalprogramma Eurovision: Europe Shine a Light een foto plaatste met daarin een boodschap voor heel Europa.

Geplande activiteiten

Met de versoepeling van de maatregelen kan het paleis ook weer gaan kijken welke eerder geplande activiteiten doorgang kunnen vinden, en of er weer ‘normale’ bezoeken in het land mogelijk zijn. Zo moeten de Appeltjes van Oranje worden uitgereikt, al zal dat niet al op 26 mei zijn. Daarnaast moet er gekeken worden wat met de voorgenomen inkomende- en uitgaande staatsbezoeken moet gebeuren.

De verjaardag is in huiselijke kring, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst het omschreef, in de aanwezigheid van haar moeder en met traditioneel ‘torta’.