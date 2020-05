Officieel groen licht voor songfestival in Rotterdam in 2021

Het Eurovisiesongfestival van 2021 vindt definitief plaats in mei in Rotterdam. Dat werd bekendgemaakt tijdens de speciale tv-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light, die zaterdag als alternatief voor het geannuleerde songfestival in 45 landen live werd uitgezonden. Rotterdam zegde vorige maand al toe weer gaststad te willen zijn. NPO, AVROTROS en NOS gaven toen aan in principe door te willen, maar eerst moesten wel alle financiën op een rijtje worden gezet.