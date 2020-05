Vanwege grote drukte is zaterdagmiddag een winkelcentrum in Purmerend ontruimd geweest. In het Willem Eggert Centrum, een overdekt winkelcentrum met ongeveer vijftig winkels in het stadscentrum konden de coronaveiligheidsmaatregelen niet worden gehandhaafd, aldus de gemeente.

Inmiddels is het winkelcentrum zo goed als leeg en worden bezoekers gedoseerd toegelaten. Voor de maatregel was veel begrip, stelt de gemeente op Twitter.