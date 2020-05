'Braziliaanse generaal tijdelijk nieuwe man op Volksgezondheid'

Generaal Eduardo Pazuello is voorlopig even de nieuwe minister van Volksgezondheid in Brazilië. Hij volgt met onmiddellijke ingang Nelson Teich op, die vrijdag opstapte na het zoveelste conflict met president Jair Bolsonaro over de aanpak van de coronacrisis. Teich was nog geen maand in functie. Half april ontsloeg Bolsonaro zijn voorganger Luiz Henrique Mandetta, ook na onenigheid.