Nog 346 coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is verder gedaald naar 346. Dat zijn er 32 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De afgelopen week is het aantal coronapatiënten op de ic’s met 36 procent afgenomen. Dat is beduidend sneller dan de drie weken daarvoor, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Die snellere afname is gunstig voor het hervatten van andere zorg.”