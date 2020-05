Geen problemen aan Duits-Franse grens na afbouwen controles

Het versoepelen van de maatregelen aan de grens tussen de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en Frankrijk heeft nog niet geleid tot grote problemen. Er was zaterdag rond het middaguur nog geen sprake van een forse toename van het grensoverschrijdende verkeer, zegt de Duitse politie.

De maatregelen aan de grens zijn om middernacht afgebouwd, maar niet helemaal opgeheven. Fransen moeten vanwege de coronacrisis nog steeds een geldige reden hebben om de grens over te steken. Duitsland bezoeken om te winkelen, tanken of vakantie te vieren is nog steeds niet toegestaan.

Bij de grensovergang tussen Kehl (Baden-Württemberg) en het Franse Straatsburg wordt het wegverkeer nog steekproefgewijs gecontroleerd. Voetgangers en fietsers krijgen in principe wel allemaal te maken met controles. Het tramverkeer ligt nog stil.

De Duitse politie zegt af te wachten hoe de situatie aan de grens zich de komende dagen ontwikkelt. Het is de bedoeling dat op 15 juni alle beperkingen zijn opgeheven. Duitsland wil op die datum ook de grenzen met andere buurlanden weer helemaal openen.