Oostenrijk: ook grenzen met Tsjechië, Slowakije en Hongarije open

Zo moeten op 15 juni ook de beperkingen aan de grenzen met buurlanden Duitsland en Zwitserland helemaal zijn opgeheven. Dat gaat stapsgewijs. De strenge maatregelen aan de grens met het zwaar getroffen Italië blijven voorlopig wel van kracht.

“Wij zetten in op zoveel vrijheid als mogelijk en zo min mogelijk restricties”, melden Oostenrijkse ministers in een gezamenlijke verklaring. Ze schrijven dat het versoepelen van de maatregelen het leven makkelijker moet maken voor mensen in de grensgebieden en forenzen die over de grens werken.