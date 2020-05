FNV Spoor noemt gezondheidsmaatregelen NS ‘ondoordacht’

Volgens de vakbond heeft het vervoersbedrijf “ondoordacht en zonder overleg” aan het personeel laten weten per 2 juni de medewerkers met neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) gewoon te laten werken. FNV Spoor zegt dit in een brief “voorbarig en zelfs gevaarlijk” te vinden. De NS zou dat besluit hebben genomen in verband met de verwachte drukte in de treinen en op de stations.

Sindsdien is FNV Spoor “platgebeld” door verontruste leden, aldus vakbondsbestuurder Roos Rahimi.

Onterechte vergelijking

De NS heeft volgens FNV Spoor ten onrechte een vergelijking gemaakt met andere werkers in vitale sectoren, zoals de gezondheidszorg. “Bij medewerkers in de trein verhoogt werken met milde klachten de besmettingskans voor andere medewerkers en reizigers en kan het zelfs levens kosten. Dit is dus een niet te vergelijken situatie”, aldus Rahimi.

Zij zegt dat vanuit alle hoeken wordt geprobeerd de reizigers bewust te maken om de risico’s op besmetting niet te verhogen door het gebruik van het ov. “Reis niet onnodig, houd afstand en draag mondmaskers. Wat voor signaal geeft NS af, door mogelijk met corona besmette medewerkers gewoon te laten werken?”, aldus Rahimi.

Bij twijfel niet werken

De vakbond roept NS-medewerkers op bij twijfel niet te gaan werken of de huisarts en eventueel bedrijfsarts in te schakelen.

De NS was nog niet in de gelegenheid te reageren op de brief.