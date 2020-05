India telt meer coronabesmettingen dan China

In India zijn tot nu toe bijna 86.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het land passeert daarmee buurland China, dat ruim 84.000 besmettingen telde. De wereldwijde corona-uitbraak begon eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan.

Het dodental als gevolg van corona ligt in India aanzienlijk lager dan in China: 2752 Indiërs zijn eraan overleden, tegen 4600 in China. In landen als Italië, Spanje, Groot-Brittannië en de VS ligt het dodental vele malen hoger.

In India, dat 1,3 miljard inwoners telt, is een lockdown van kracht, die komende zondag afloopt. Naar verwachting worden de maatregelen verlengd, ondanks oproepen van onder meer bedrijven en arbeiders om de economie weer op te starten. Mumbai en Delhi, de belangrijkste economische centra van het land, horen tot de zwaarst getroffen steden.