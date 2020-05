Vierde aangifte tegen marineofficier van Karel Doorman

Er worden verder geen mededelingen gedaan over de aangifte. “We doen verder onderzoek naar de zaak”, aldus een woordvoerder.

Volgens bronnen van De Telegraaf zou de man vorige week vrijdag de fout in zijn gegaan tijdens een borrel. Hij zou een mannelijke collega over de rug en vervolgens billen hebben geaaid. Dat gebeurde in aanwezigheid van getuigen. De bronnen kwamen eerder met het nieuws over de aangiften.

Het bevoorradings- en ondersteuningsschip bevind zich sinds begin vorige maand in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening.