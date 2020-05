Werknemers en ondernemers kijken uit naar het nieuwe steunpakket. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vragen nog even geduld. "We kunnen niet iedereen redden", aldus het duo in een interview met het AD.

Het kabinet sleutelt aan een nieuw steunpakket. Hoe veel erger de crisis nog wordt? Bij die vraag blijven beide bewindslieden liever even weg. "Maar het kan historisch slecht worden," vreest Keijzer. Wiebes: "Er zijn zo veel onzekerheden, wij doen even niet mee aan voorspellingen. We zijn nu bezig om bedrijven te redden en banen te behouden. Het is al ingewikkeld genoeg om de schade beperkt te houden."

Het huidige steunpakket loopt eind mei af. De bewindslieden zeggen te werken aan een pakket waarbij met ieders probleem rekening wordt gehouden, maar het is onontkoombaar dat bedrijven omvallen. Keijzer: "Onder normale economische omstandigheden zijn er ook bedrijven die het niet redden. Dat is nu niet anders. We kunnen niet iedereen redden. We willen een noodpakket voor in essentie gezonde bedrijven."

Wiebes: "En niet elk bedrijf dat in de problemen zit, zal omvallen. Hier gelden ook economische wetten. Wie minder omzet heeft, kan geen hoge huur blijven betalen. Verhuurders hebben er geen baat bij hoge prijzen te blijven vragen. Want dit kan je laatste huurder zijn."