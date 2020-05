Air Canada schrapt ruim 20.000 banen

Luchtvaartmaatschappij Air Canada gaat zeker 20.000 banen schrappen vanwege de financiële gevolgen van de coronapandemie. Dat is ongeveer de helft van al het personeel dat het bedrijf in dienst heeft. Dat bevestigt Air Canada aan persbureau Reuters.

Het bedrijf wil per 7 juni de maatregel hebben doorgevoerd, blijkt uit een interne email die persbureau Bloomberg heeft ingezien. Air Canada, de grootste Canadese vliegmaatschappij, liet in een reactie weten in gesprek te zijn met vakbonden over de uitvoering.

De maatschappij had eerder al voorspeld dat snijden in het personeelsbestand door de wereldwijde virusuitbraak onvermijdelijk leek.