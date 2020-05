Vijfde slachtoffer surfdrama nog steeds niet gevonden

Het vijfde slachtoffer van het surfdrama voor de kust van Scheveningen is na vijf dagen intensief zoeken nog altijd niet gevonden. Dat meldt de gemeente Den Haag.

Burgemeester Johan Remkes noemt het onvoorstelbaar verdrietig dat één familie nog steeds in onzekerheid leeft. “Ook hun geliefde kind is overleden, maar nog niet gevonden ondanks alle inspanningen. Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat dan geldt dat hier.”

De vijf surfers zijn maandagavond omgekomen toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen.

Intensief

De afgelopen dagen is er intensief gespeurd naar het laatste slachtoffer, een 23-jarige man uit Delft, door reddingsmaatschappij KNRM, de kustwacht, de brandweer, de politie en ook de marine. “Ik wil opnieuw iedereen die meehelpt en meespeurt bedanken. Ik heb tijdens de reddingsactie zelf gezien dat niets achterwege is gelaten om de slachtoffers te redden, en toen dat niet meer kon, te vinden. Laten we hopen dat het laatste slachtoffer snel gevonden wordt”, aldus Remkes.

Het zoekgebied is onder invloed van getijde, stroming en windrichting steeds groter geworden. Er is een oproep gedaan aan alle (professionele) gebruikers van de Noordzee om extra op te letten en snel te melden zodra zij iets waarnemen.