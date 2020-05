Italië op weg naar 32.000 coronadoden

In Italië zijn 242 nieuwe coronadoden geteld, waarmee het totaal aantal sterfgevallen door het coronavirus op 31.610 is gekomen. Daarmee is het na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het zwaarst getroffen land ter wereld.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg tot 223.885, en daarmee volgt Italië op de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland. Op dit moment is van 72.070 Italiaanse inwoners bekend dat ze ziek zijn. Ruim 800 liggen er op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen.