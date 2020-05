Relatief weinig extra doden door corona in Duitsland

Het aantal extra doden door het coronavirus is in Duitsland relatief gering. Volgens cijfers stierven gemiddeld 8 procent mensen meer dan gebruikelijk in een bepaalde periode.

De onderzoekers vergeleken een week in april met de sterftecijfers de afgelopen vier jaar. Tussen 13 en 19 april stierven in de Bondsrepubliek zeker 18.693 mensen: 8 procent meer dan in de jaren 2016 tot 2019. Omdat de jongste griepgolf sinds midden maart is afgelopen, wijten de wetenschappers de toename aan de corona-epidemie.

Ter vergelijking: Italië meldde over de maand maart bijna 50 procent meer sterfgevallen dan gemiddeld in de jaren 2015 tot 2019. In de Zweedse hoofdstad Stockholm en omliggende regio werd begin april een verdubbeling van het normale sterftecijfer gemeld.

In Frankrijk lag het aantal doden van 1 maart tot 4 mei 22 procent hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en 14 procent hoger dan in 2018. De regio Parijs werd het zwaarst getroffen met 83 procent meer sterfgevallen dan een jaar eerder.