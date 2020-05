Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk is overleden na positief te zijn getest op Covid-19 is met 384 toegenomen tot 33.998. Dat heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. In totaal is nu bij 236.711 Britten besmetting met het coronavirus vastgesteld. De afgelopen 24 uur kwamen er ruim 3500 nieuwe gevallen bij.

