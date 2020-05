Eerste melding van coronabesmetting bij hond in Nederland

Voor het eerst is corona vastgesteld bij een hond in Nederland, meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Bij de hond, van een coronapatiënt, zijn antistoffen gevonden, wat betekent dat de hond besmet is geweest.

De 8-jarige bulldog is eind april ingeslapen omdat ademhalingsproblemen waarmee de hond kampte steeds erger werden. Daarna zijn bloedmonsters naar het laboratorium gestuurd. Daar is het virus niet aangetoond, maar de antistoffen wel. Het is niet zeker of de ademhalingsproblemen door corona werden veroorzaakt.