Europees Parlement wil herstelfonds van 2000 miljard euro

Het Europees Parlement heeft in meerderheid (505 stemmen voor, 119 tegen, 69 onthoudingen) een resolutie aangenomen over een economisch herstelplan voor de EU van 2000 miljard euro in verband met de coronacrisis. Het fonds moet bovenop de EU-meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 komen en worden gefinancierd met de uitgifte van langlopende obligaties, stelt de resolutie.