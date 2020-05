Minister-president Curaçao: Nederland stelt onrealistische eisen

Volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath verbindt Nederland “onrealistische eisen” aan nieuwe coronasteun. Volgens Rhuggenaath moet Curaçao er meer aan doen om “economisch, financieel en mentaal” zelfstandig te worden. Tijdens een persconferentie in de aanloop naar gesprekken in Nederland over de steun benadrukte hij “geen loopjongen” van Nederland te zijn.