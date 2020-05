Twee onderzoeken naar gasexplosie Nijmegen

De politie en het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoeken hoe woensdag een verwoestende gasexplosie kon ontstaan in een huis aan de 32e straat in de Nijmeegse wijk Hillekensacker. De explosie heeft volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en woningcorporatie Woonwaarts “ontzettend veel schade” aangericht aan tientallen woningen. Drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

De 60-jarige bewoner van het pand waar de explosie plaatshad, ligt in het ziekenhuis. Uit de onderzoeken moet blijken of hij verantwoordelijk was voor de explosie. Hij is volgens Bruls nu geen verdachte. “Het is ongelooflijk en een klein wonder dat alleen deze man gewond is geraakt. Alles is letterlijk en figuurlijk omvergeblazen, het is een ravage”, aldus de burgemeester vrijdag.

De bewoners van 24 huurhuizen en zes koopwoningen moesten woensdag in allerijl hun huizen verlaten. Een aantal bewoners kan vrijdagavond weer naar huis.