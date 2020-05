Belgische viroloog: Nederland onderschat aantal coronadoden

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 wordt in Nederland zwaar onderschat. De ‘oversterfte’ ligt in werkelijkheid bijna twee keer zo hoog als het aantal officieel gerapporteerde overlijdens, zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie over de ontwikkeling van de epidemie in Europa. Het aantal coronadoden in België nadert de 9000 en is nu “bijna 2,2 keer hoger dan in het zwaarste griepseizoen in recente tijden”.