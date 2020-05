Noordrijn-Westfalen schaft quarantaineverplichting ‘thuis’ af

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft met ingang van vrijdag de regel afgeschaft dat inwoners die uit Europese landen naar NRW terugkeren twee weken thuis moeten blijven om te kijken of ze het coronavirus al dan niet hebben ‘meegenomen’. De deelstaatsregering heeft laten weten dat dit voorschrift is vervallen voor inwoners die uit de EU, IJsland, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland terugkeren, berichtte de Rheinische Post. De afschaffing is overeenkomstig aanbevelingen van de Duitse regering en zou door andere deelstaten opgevolgd gaan worden. NRW loopt met de afschaffing voorop.

De premier van NRW, Armin Laschet, heeft het naar eigen zeggen besloten na overleg met onder anderen collega’s in Rijnland-Palts en Saarland. Volgens Laschet zijn de drie premiers het met elkaar eens dat de wederopbouw van de economie in Europa alleen maar gezamenlijk kan en dat de grenzen weer open moeten. Laschet is een groot pleitbezorger van open grenzen heeft zich tegen allerlei beperkingen verzet. Hij is trots dat onder meer door hem de grens met Nederland en België niet is afgesloten tijdens deze coronacrisis.

Laschets partijgenoot bondskanselier Angela Merkel staat al weken onder druk de grenscontroles op te heffen. Dat gebeurt nu stap voor stap vanaf zaterdag. De grenscontroles bij de grens van Luxemburg worden afgeschaft en langs Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland tot steekproeven teruggebracht. Met andere buurlanden wordt hier nog over overlegd. Volgens de Duitse regering moet 15 juni het verkeer in Europa weer net zo zijn als voor de coronamaatregelen.