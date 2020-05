Vorige week nog 100 mensen meer overleden dan gebruikelijk

Het totale aantal sterfgevallen blijft dalen en volgt daarmee de trend die ook te zien is in dagelijks gepubliceerde cijfers over de coronadoden. Wel overleden vorige week nog honderd meer mensen dan te verwachten viel als de uitbraak van het nieuwe coronavirus er niet was geweest. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Amsterdam UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).