Tentoonstelling World Press Photo opent 1 juni in Amsterdam

De tentoonstelling van de World Press Photo opent op 1 juni in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het ontwerp is aangepast aan de coronamaatregelen, zodat bezoekers op een veilige manier de ruim 150 bekroonde beelden uit de internationale persfotografiewedstrijd kunnen bekijken.

Zo kunnen bezoekers door middel van een speciale eenrichtingsroute, gemarkeerde kijkvakken en een passeerstraat 1,5 meter afstand houden. Tickets voor bepaalde tijdvakken zijn uitsluitend online verkrijgbaar om het bezoek goed te kunnen reguleren. Ook is de audiotour beschikbaar via een speciale app en er komen diverse zuilen met desinfectiemiddelen.

In de Nieuwe Kerk vindt traditiegetrouw de première plaats van de tentoonstelling van de jaarlijkse internationale persfotografiewedstrijd, die daarna op wereldtour gaat. De winnaar van de World Press Photo 2020 is de foto Straight Voice van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba. De foto toont een jonge Soedanese man, wiens gezicht wordt verlicht door mobiele telefoons, die tijdens een stroomuitval in Khartoem met anderen demonstreert voor een burgerregering in Soedan.

In verband met de coronacrisis was de gebruikelijke awardshow en het festival rondom de World Press Photo in Amsterdam in maart al afgeblazen. De tentoonstelling is in Amsterdam te zien van 1 juni tot en met 29 november.