EU-octrooibureau: geen patentrecht voor planten

De klassieke veredeling van planten, zoals kruisingen, valt niet onder het patentrecht. Dat heeft het Europees Octrooibureau (EOB) in München definitief besloten na juridische onduidelijkheid over het patenteren van biologisch plantmateriaal. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) reageert “zeer verheugd”.

“De broccoli, tomaat en andere gewassen en hun natuurlijke eigenschappen kunnen nu geen exclusief eigendom worden van enkele multinationals,” aldus Schreijer-Pierik. “De natuur, voedselgewassen en ook groente en fruit behoren de gehele mensheid toe.”

Het Europees Parlement nam in september een resolutie aan tegen het verlenen van patenten op planten omdat het vreesde dat een of meer multinationals daarmee een monopolie zouden krijgen op plantenveredelingsmateriaal. Daardoor zouden de voedselprijzen kunnen stijgen.

In 2015 verleende het EOB twee patenten, voor een paprika- en een broccolivariant. Na inmenging van Brussel besloot het agentschap in 2017 geen patenten meer te geven. Dit besluit werd in december door een beroepskamer binnen het EOB echter afgewezen. De procedure die hierna werd geopend heeft nu geleid tot de definitieve uitspraak.