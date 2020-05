Schouten: onderzoek corona en luchtkwaliteit vooral zorgvuldig

Het onderzoek van het RIVM naar de relatie tussen luchtvervuiling en het coronavirus kan even duren, meldt minister Carola Schouten. In reactie op medici, politici en belangenorganisaties in Brabant en Limburg die tot snelheid manen, wijst de bewindsvrouw op het belang dat zo’n onderzoek zorgvuldig wordt gedaan.

Lokale politici en artsen zeggen in het AD snel meer duidelijkheid te willen over de invloed van corona. Internationaal onderzoek wijst er al op dat in gebieden met vieze lucht meer mensen overlijden door het coronavirus. Zonder meer informatie over de eventuele invloed van luchtvervuiling op het coronavirus is de regio minder goed voorbereid op een eventuele tweede golf. "Als zo’n onderzoek jaren duurt, is het mosterd na de maaltijd", zegt bijvoorbeeld longarts Hans in ’t Veen.

Hoe snel dat onderzoek gaat, "is aan het RIVM", zegt Schouten: "Ik ben geen onderzoeker." Ze begrijpt de zorgen die in Brabant en Limburg leven, maar zo’n onderzoek voegt alleen wat toe als het "goed en netjes" is gedaan.

Brabant werd vooral in het begin van de uitbraak hard geraakt door het virus. Naast de invloed van luchtkwaliteit kijkt het RIVM ook welke rol carnaval heeft gespeeld bij de snelle verspreiding in die provincie.