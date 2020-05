Turkije pakt weer pro-Koerdische burgemeesters op

De burgemeesters van Siirt, Igdir en drie andere kleine steden in het overwegend Koerdische oosten en zuidoosten van Turkije zijn in hechtenis genomen, aldus het ministerie in een verklaring. Zij zijn ook “tijdelijk geschorst” en vervangen door door de regering aangewezen bestuurders, voegde de minister van Binnenlandse Zaken toe.

De vijf gearresteerde burgemeesters zijn lid van de HDP, de belangrijkste pro-Koerdische partij in Turkije. De partij is al jaren het doelwit van repressies. Het boegbeeld van de partij, Selahattin Demirtas, en een voormalige presidentiële rivaal van president Erdogan, zit sinds 2016 in de gevangenis.

Burgemeesters vervangen

Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar hebben de Turkse autoriteiten in het zuidoosten van Turkije tientallen burgemeesters gearresteerd of vervangen. Volgens de HDP gaat het om 45 van haar 65 burgemeesters.

De regering zegt dat de HDP verbonden is met de PKK, een groep die door Ankara en haar westerse bondgenoten wordt beschouwd als “terroristisch”. De HDP verwerpt deze beschuldigingen en beweert vervolgd te worden vanwege haar felle verzet tegen Erdogan.

“Door de vijf burgemeesters vrijdag te arresteren heeft de regering nogmaals haar vijandigheid jegens het volk en de wil van het volk getoond”, reageerde de HDP op Twitter.