‘Bied rentemiddeling aan om betalingsproblemen te voorkomen’

Huizenbezitters kunnen gebruik maken van rentemiddeling als ze hun hypotheek oversluiten voor het einde van de rentevaste periode. Banken brengen dan doorgaans een boeterente in rekening die gelijk is aan het rentebedrag dat ze door het oversluiten mislopen. Dat bedrag is niet voor iedereen in één keer op te brengen. Door rentemiddeling toe te passen kan die boeterente gespreid worden betaald over de rest van de looptijd van de hypotheek.

VEH richt de oproep aan financiële instellingen als Aegon, ASN Bank, ASR, Munt Hypotheken, Rabobank en Reaal. In totaal telde de belangenbehartiger van woningbezitters negentien hypotheekverstrekkers die geen rentemiddeling aanbieden aan hun klanten. De vereniging noemt het “onbegrijpelijk” dat financiële instellingen “deze voor de hand liggende lastenverlaging in deze voor velen moeilijke tijd onthouden”.

VEH heeft de geldverstrekkers aangeschreven met de oproep om zo snel mogelijk alsnog rentemiddeling aan te gaan bieden.