Nieuwe huidkankercampagne: vroege ontdekking blijft belangrijk

De nieuwe campagne over huidkanker is vrijdag van start gegaan onder de noemer Hoe ziet je huid er echt uit? Het is een bewustwordingscampagne, van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Centraal staat het belang van vroege ontdekking.

De onlinecampagne richt zich op het beschermen van de huid en het herkennen van veranderingen en klachten van plekjes die mogelijk met huidkanker te maken hebben. Er worden tips gegeven voor regelmatige zelfcontrole.

Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Tijdens de coronacrisis lijken mensen met huidkanker veelal uit angst voor besmetting minder snel naar een arts of dermatoloog te stappen, is de indruk van de NVDV. Daardoor is het aantal diagnoses sterk gedaald, wat dermatologen zorgen baart.

Ook met deze campagne wil de NVDV benadrukken dat vroege herkenning van huidkanker essentieel is. De kans op genezing van huidkanker is dan het grootst en de noodzaak tot ingrijpende behandelingen het kleinst.