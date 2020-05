Wiebes onder indruk van vindingrijke ondernemers

Nederlandse ondernemers zijn innovatief en vinden steeds meer manieren om toch te kunnen ondernemen in de coronacrisis, ziet minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Hij is onder de indruk van de vindingrijkheid van ondernemers, die "waardering" verdienen.

Nederland is zelfs "afhankelijk van het vernuft van ondernemers zelf", zegt Wiebes. De bewindsman praat vol lof over de bouwmarkten die zijn ingericht zodat medewerkers en klanten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Zelf bezocht hij laatst de mondhygiënist, waar volgens hem zelfs een "heel nieuw beroep" is uitgevonden, gezien alle hygiënemaatregelen die daar zijn getroffen.

Verder is het belangrijk dat alle ruimte die er wel is voor ondernemers ook wordt benut. "Daar waar dat medisch kan en het verantwoord is, moeten we kunnen ondernemen, recreëren en winkelen", aldus de liberaal.

Dat het vertrouwen van ondernemers nog dieper is gezakt dan tijdens de economische crisis, vindt Wiebes niet meer dan logisch. Een groot deel van de economie ligt volledig plat. "Je kan dan toch niet van iemand verwachten dat-ie nu een groot vertrouwen heeft. Toe nou toch!"