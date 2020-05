Slovenië verklaart epidemie voorbij en opent grenzen

Slovenië heeft de corona-epidemie voor beëindigd verklaard en doet vanaf 31 mei de grenzen voor mensen uit andere EU-landen open. De sterke daling van het aantal nieuwe coronapatiënten is volgens de regering in Ljubljana voldoende reden het land weer open te stellen. Alleen mensen die duidelijk ziekteverschijnselen vertonen en geen woon- of verblijfplaats in het land hebben, kunnen worden teruggestuurd.