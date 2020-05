Aantal coronabesmettingen in Rusland stijgt met ruim 10.000

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Rusland is vrijdag opgelopen naar 262.843. Dat is een stijging van 10.598 nieuwe bevestigde gevallen.

Volgens de autoriteiten zijn de afgelopen 24 uur 113 mensen bezweken aan Covid-19. Het totaalaantal doden komt hiermee op 2418.

Het land telt na de Verenigde Staten en Spanje het hoogste aantal bevestigde gevallen. In totaal zijn 6,4 miljoen Russen getest. Rusland heeft 145 miljoen inwoners.