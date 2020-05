‘Londen heeft in juni al geen nieuwe besmettingen meer’

De Britse hoofdstad Londen stelt momenteel hooguit 24 nieuwe gevallen van coronavirus per dag vast en patiënten besmetten nauwelijks nog anderen. Dit staat in een analyse van onderzoekers van de overheid en van de Universiteit van Cambridge volgens plaatselijke media. Het aantal nieuwe gevallen halveert elke drie tot vier dagen en op basis daarvan wordt er van uitgegaan dat de metropool in juni al geen nieuwe gevallen van het virus meer heeft.

Londen was verreweg de zwaarst getroffen regio in het Verenigd Koninkrijk en is nu de regio waar het virus het snelst verdwijnt. Het reproductiegetal van het virus of het aantal mensen dat een besmette persoon aansteekt, is al gedaald naar 0,4. De onderzoekers gaan ervan uit dat de lockdown hier heel snel effect heeft gehad.

De toestand in Londen is nu beter dan in ander Engelse regio’s, zoals het noordoosten waar een patiënt nog gemiddeld 0,8 anderen besmet. De metropool is het epicentrum van de epidemie geweest en zeven weken geleden beleefde de stad een triest hoogtepunt in besmettingen met ruim 210.000 nieuwe gevallen op een dag (23 maart). De regering besloot tot een lockdown en twee weken later werden er circa 10.000 nieuwe patiënten per dag in Londen geteld. De autoriteiten gaan er nu van uit dat 15 procent van de Londenaren het virus onder leden heeft gehad. Dat maakt door hun weerstand verspreiding van het virus moeilijker.

De sterke daling van het aantal gevallen in Londen geeft zowel de bevolking als de Britse regering hoop dat de strenge lockdown eerder kan worden afgeschaft dan voorzien. Premier Boris Johnson wil zo snel mogelijk de economische hoofdstad van het land weer aan het werk hebben. In de politiek wordt er nu op aangedrongen dat Johnson zich meer richt op het plaatselijk versoepelen van coronamaatregelen. Als Londen “op volle toeren draait”, zal de “economische motor” van het land weer functioneren. Dat zou helpen de dramatische gevolgen van de economische crisis die het virus veroorzaakt, te beperken.