Tekenen van herstel van Chinese industrie na corona

De Chinese industrie lijkt op te krabbelen van de zware klap door de coronacrisis. Maar onder Chinese consumenten en investeerders is de stemming nog pessimistisch, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers over de economie van China, de tweede van de wereld.

De productie in de omvangrijke Chinese industrie steeg in april met 3,9 procent vergeleken met een jaar eerder. Het is voor het eerst dit jaar dat een toename van de industriële productie te zien is. In maart kromp die nog met 1,1 procent. De virusuitbraak in China lijkt over het hoogtepunt heen en het land komt nu langzaam uit alle lockdownmaatregelen. De overheid heeft stimuleringsmaatregelen genomen om de economie te helpen herstellen.

Daar staat tegenover dat de detailhandelsverkopen in China in april met 7,5 procent afnamen op jaarbasis, wat meer is dan verwacht. Chinezen blijven terughoudend met bestedingen in bijvoorbeeld winkels en horeca uit onzekerheid over de coronacrisis en de impact op de economie. Daarnaast zakten de investeringen van bedrijven in de periode tussen januari tot en met april met 10,3 procent.

De Chinese economie kampt nog met grote uitdagingen omdat het coronavirus nu elders in de wereld keihard heeft toegeslagen, waardoor de wereldhandel fors wordt verstoord. Daar heeft China als belangrijk handelsland veel last van. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de Chinese economie met 6,8 procent, de eerste neergang voor het land sinds 1992.