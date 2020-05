Banken ondersteunen bedrijven inmiddels met 11 miljard euro

Het steunbedrag loopt gestaag op. Twee weken terug ging het nog om 7 miljard euro, en twee weken daarvoor om 5,4 miljard euro. Ook het aantal bedrijven dat wordt geholpen groeit duidelijk. Dit waren er bij de vorige peiling nog ruim 111.000.

Inmiddels hebben bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, goed voor 2,8 miljard euro. Daarnaast hebben banken bijna 14.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 8,6 miljard euro. Meer dan 3000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, hoofdzakelijk via de zogeheten BMKB-regeling voor het midden- en kleinbedrijf.

Kritiek

De laatste tijd zien de banken wel dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. “Veel bedrijven krijgen lucht door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen. Ze lijken af te wachten met het aanvragen van een nieuwe lening”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. Voor de korte termijn is de verwachting niettemin dat de ondersteuning verder zal oplopen, zeker nu de overheid een financieringsregeling heeft aangekondigd voor bedrijven met een financieringsbehoefte tot 50.000 euro.

Overigens was er vanuit het bedrijfsleven eerder ook kritiek op de banken. Ondernemersorganisaties vonden dat de banken in de praktijk nog erg traag waren met het verstrekken van overbruggingskredieten. Maar de banken benadrukten vervolgens dat zij bij de aanvraag van leningen altijd diverse zaken moeten uitzoeken, om te beoordelen of een bedrijf wel in aanmerking komt voor een krediet.

Verder hebben al zo’n 28.000 consumenten financieel meer lucht gekregen van hun bank. Bij ruim 18.000 mensen gaat het om een betaalpauze voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van een tot en met drie maanden. Voor nog eens ruim 10.000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening. Hiermee is in totaal 72 miljoen euro gemoeid.