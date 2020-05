VS houden IS verantwoordelijk voor aanslagen Afghanistan

De Verenigde Staten houden terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) verantwoordelijk voor de bloedige aanslagen in Afghanistan eerder deze week. Dat maakte de Amerikaanse gezant in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, bekend op Twitter. Bij aanslagen op een kraamkliniek en een begrafenisceremonie kwamen tientallen mensen om het leven, onder wie pasgeboren baby’s.

Khalilzad spreekt over “gruwelijke aanvallen” die een bedreiging vormen voor “het Afghaanse volk en de rest van de wereld”. Hij riep de Afghanen op samen op te staan om deze dreiging te doorbreken en een historische kans op vrede na te streven.

De aanslag op de kraamkliniek in hoofdstad Kabul is tot dusver een van de bloedigste dit jaar in Afghanistan. Er waren explosies en er werd geschoten. Veiligheidstroepen hebben tijdens een uren durende operatie zeker honderd mensen in veiligheid gebracht. De aanvallers werden gedood.

De aanslag is nog niet opgeëist.