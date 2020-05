Opnieuw coronabesmettingen op Amerikaans vliegdekschip

Op het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt zijn opnieuw bemanningsleden besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om zeker vijf matrozen, melden Amerikaanse media. In maart raakte een groot deel van de bemanning al besmet met het virus, waardoor het oorlogsschip noodgedwongen moest aanmeren in de haven van het eiland Guam.

Het besmette vijftal was al teruggekeerd op het vliegdekschip toen de symptomen opkwamen. De getroffen matrozen zijn samen met achttien anderen weer van boord gehaald en moeten in isolatie.

Brett Crozier, kapitein op de Theodore Roosevelt, werd vorige maand ontslagen nadat hij alarm had geslagen over de virusuitbraak op zijn schip. In een brief had hij kritiek op de aanpak van de uitbraak. De brief lekte uit en bracht het Pentagon in verlegenheid, waardoor Crozier zijn baan verloor.

Het vliegdekschip is een van de grootste van de Amerikaanse marinevloot. De USS Theodore Roosevelt, vernoemd naar de voormalig president van de VS, is ruim 330 meter lang en telt meer dan 5000 bemanningsleden.