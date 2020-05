Vissers bereiken na weken dobberen eilandje in Stille Oceaan

“Ze waren mager en zwak. Precies zoals je zou verwachten na veertig dagen op zee”, lieten de autoriteiten van de Marshalleilanden donderdag (lokale tijd) weten. Ook een derde man zat op de boot, maar over zijn lot is niets bekend. Zoektochten van het Amerikaanse leger en de kustwacht van de Marshalleilanden leverden niets op.

Namoluk, het eilandje waar de twee vissers donderdag aan land kwamen, is niet groter dan dertien vierkante kilometer.

Het is niet voor het eerst dat verdwaalde mensen een vaartocht op de Stille Oceaan overleven. In 2006 werden drie Mexicanen gered die negen maanden op zee dreven. Acht jaar later werd een schipbreukeling uit El Salvador in veiligheid gebracht. Hij was maar liefst zestien maanden onderweg.