Franse ex-president 'zeer ontdaan' over beschuldiging aanranding

De oudste nog levende voormalige president van Frankrijk, Valéry Giscard d'Estaing, is "zeer ontdaan" door een beschuldiging van aanranding door een Duitse journaliste. Hij heeft geen herinnering aan een dergelijk incident, zei zijn advocaat.

Franse aanklagers openden deze week een onderzoek naar aanleiding van beweringen van verslaggeefster Ann-Kathrin Stracke. Zij zegt dat Giscard d'Estaing, nu 94, haar herhaaldelijk van achteren heeft aangeraakt in zijn kantoor in Parijs na een interview in 2018.

Giscard d'Estaing was president van 1974 tot 1981, toen hij de herverkiezing verloor van François Mitterrand. "President Valéry Giscard d'Estaing is erg overstuur en gekwetst door de beschuldiging van aanranding door mevrouw Stracke, waarvan hij zich niets herinnert", zei zijn advocaat Jean-Marc Fedida in een verklaring.

Polemiek

De advocaat, die Giscard d'Estaings eerste officiële reactie op de zaak gaf, zei dat de voormalige president had besloten de "polemiek niet te voeden" door zich uit te spreken over de kwestie.

Volgens de verklaring heeft Giscard d'Estaing vertrouwen in het Franse rechtssysteem en heeft zijn advocaat opgedragen alle nodige maatregelen te nemen tegen "lasterlijke aanvallen die zijn eer schaden".

Klacht

Stracke (37) vertelde persbureau AFP vorige week dat ze een klacht had ingediend tegen de voormalige leider, en beweerde dat hij driemaal zijn handen op haar achterste had gelegd terwijl ze samen poseerden voor een foto in december 2018, toen hij 92 was.

"Ik besloot mijn verhaal te vertellen omdat ik vind dat mensen moeten weten dat een Franse oud-president me na een interview seksueel lastiggevallen heeft", zegt Stracke, journalist van de Duitse publieke televisie WDR.