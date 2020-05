Iets meer dan 400 coronapatiënten nog op de intensive care

Precies een week geleden behandelden de intensivecareafdelingen 584 mensen die het coronavirus hadden opgelopen. Het aantal ic-patiënten is in een week tijd met 30 procent gedaald. De daling gaat sneller dan in de afgelopen drie weken, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de coronapatiënten liggen er 403 op Nederlandse ic’s. Dat zijn 19 minder dan op woensdag. Het aantal Nederlanders op ic’s in Duitsland daalde van tien naar zeven. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten gedaald tot 1029. Dat zijn er twee minder dan op woensdag.

Beperkingen

Ruim een maand geleden behandelden intensivecareafdelingen meer dan 1400 coronapatiënten. Het was niet duidelijk hoever dat aantal nog zou stijgen. Door allerlei beperkingen is het aantal coronapatiënten op de ic’s daarna gedaald.

Sinds een paar dagen behandelen intensivisten meer patiënten om andere redenen. Op de intensive cares liggen 497 zogenoemde non-Covid-patiënten. Dat zijn er 23 meer dan woensdag.