Aantal coronadoden erg laag, maar RIVM blijft voorzichtig

Het aantal doden door het coronavirus bleek donderdag gestegen met 28. Voor een doordeweekse dag is dat bijzonder laag. Toch blijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorzichtig. “Het past binnen de dalende trend. Dat is positief. Maar je moet voorzichtig zijn om conclusies te trekken uit één dag. De cijfers verlopen grillig, het kan theoretisch zijn dat er morgen ineens een hoger getal is. Bovendien moeten we kijken wat het effect is van de versoepelingen vanaf deze week”, laat een woordvoerder van het instituut weten.