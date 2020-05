16 jaar cel geëist voor moord met spanband op vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zutphen een celstraf van zestien jaar geëist tegen een 60-jarige man uit Apeldoorn voor de moord op zijn vrouw. Volgens het OM heeft Hameed R. in 2018 zijn vrouw met een spanband gewurgd.

In eerste instantie leek de dood van de vrouw op zelfmoord, onder meer omdat er geen zichtbare sporen van een worsteling waren. Echter, na onderzoek zijn er wat betreft de officier van justitie voldoende aanwijzingen dat de man zijn vrouw heeft gedood. Forensische sporen wijzen er onder meer op dat de band van achteren moet zijn aangebracht. Ook zitten er veel DNA-sporen van de man op de achterkant van het shirt dat de vrouw droeg. Ook is zijn DNA onder haar nagels gevonden, dat zou op een gevecht kunnen duiden.

De man was rond het vermoedelijke tijdstip van overlijden in het huis. Uit de woning is niets weggenomen, doorzocht of verbroken. Een overval of diefstal lijkt daarom niet aan de orde.

Motief zou kunnen zijn dat de twee zouden gaan scheiden. De man was daar erg boos over. In chatberichten schreef hij onder meer dat een van hen zou overlijden. “Ik ben bereid de ultieme prijs te betalen”, schreef hij.