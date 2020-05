Consumentenbond: blij met nieuw voucherbeleid KLM

Dat gedupeerde reizigers binnenkort hun geld kunnen terugvragen of een aantrekkelijker voucher kunnen ontvangen, is positief. Dat laat de Consumentenbond weten in een reactie op een wijziging van het beleid van KLM. De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder aan reizigers de optie te geven om gelijk geld terug te krijgen als hun vlucht vanwege de coronacrisis niet doorgaat. Het andere alternatief, een voucher waarmee binnen twaalf maanden een nieuwe vlucht kan worden geboekt, wil KLM aantrekkelijker maken. Dat zou voor alle bestaande en nieuwe vouchers gelden.