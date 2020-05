'Te weinig zorgwerkers voor reguliere en coronazorg naast elkaar'

Er werken te weinig verpleegkundigen om coronazorg en reguliere zorg volledig naast elkaar te kunnen geven, schrijft Chief Nursing Officer Bianca Buurman in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Buurman is de belangrijkste adviseur van de minister over verpleegkundige zorg en pleit voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.